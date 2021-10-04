طالبان: القضاء على خلية لتنظيم الدولة (داعش) في كابول

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (طالبان)، اليوم الاثنين، أنها استطاعت القضاء على خلية لتنظيم الدولة (داعش)، في عملية أمنية في أحد أحياء كابول، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.وتأتي العملية بعد ساعات من انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية، أسفر عن سقوط قتلى.وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "إن وحدة خاصة من قوات طالبان نفذت عملية ضد عناصر التنظيم في الحي 17 شمالي كابول".وفقاً لـ(سبوتنيك).​وأكد المتحدث باسم حركة طالبان في بيان على تويتر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أنه تم تدمير قاعدة التنظيم بالكامل وقتلت جميع عناصره جراء هذا الهجوم الحاسم والناجح.ولا يوجد تأكيد أن عملية طالبان مرتبطة مباشرة بانفجار يوم الأحد الذي يبدو أنه أخطر هجوم شهدته كابول منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية أغسطس/ آب الماضي.وأعلن بالفعل الفرع المحلي للتنظيم المعروف باسم (تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان)، مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف لحركة طالبان.