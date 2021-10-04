نتنياهو يُهاجم حكومة بينت بعد لقاء أبو مازن بوزيرين إسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، حكومة رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينت، بعد أن استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيرين إسرائيليين أمس الأحد.وكتب نتنياهو في تغريدة، عبر حسابه بموقع (تويتر): "حكومة بينت تواجه ذروة في وفيات وإصابات (كورونا)، غير أن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس يترك مجلس الوزراء المعقود لمواجهة (كورونا) من أجل مقابلة أبو مازن".واستقبل الرئيس الفلسطيني الأحد وفدا إسرائيليا ضم وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.وكانت وزيرة داخلية حكومة الاحتلال الإسرائيلي أيليت شاكيد، ردت على دعوة الرئيس محمود عباس وزراء الحكومة إلى زيارته، وذلك خلال اجتماعه مع وزراء حزب ميريتس الإسرائيلي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وقالت شاكيد، عبر موقع (تويتر): "لن يحدث، لن أقابل أحد منكري المحرقة ومن يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في لاهاي، ومن يدفع أموالاً لقتلة اليهود".