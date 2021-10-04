روسيا: مصرع 3 أشخاص جراء سقوط مروحية قرب العاصمة موسكو
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، بحادث سقوط مروحية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة (سوبتنيك الروسية) عن ممثل في خدمة الطوارئ الروسية قوله: "إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط مروحية من طراز (روبيتسون) في منطقة ليتكارينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".
وكانت خدمة الطوارئ الروسية، قالت في بيان إنه: "في الساعة 20:18، تلقت فرقة المناوبة لمركز إدارة الأزمات بلاغًا حول تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة ليتكارينو الحضرية، وطريق تورايفسكايا السريع، وحزام الغابة، وهناك ضحايا".
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