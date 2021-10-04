روسيا: مصرع 3 أشخاص جراء سقوط مروحية قرب العاصمة موسكو

ونقلت وكالة (سوبتنيك الروسية) عن ممثل في خدمة الطوارئ الروسية قوله: "إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط مروحية من طراز (روبيتسون) في منطقة ليتكارينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".





وكانت خدمة الطوارئ الروسية، قالت في بيان إنه: "في الساعة 20:18، تلقت فرقة المناوبة لمركز إدارة الأزمات بلاغًا حول تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة ليتكارينو الحضرية، وطريق تورايفسكايا السريع، وحزام الغابة، وهناك ضحايا".





رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، بحادث سقوط مروحية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.