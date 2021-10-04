هزة أرضية بقوة 6.9 درجة تضرب جزر ساندويتش الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح الأحد، بوقوع هزة أرضية، بلغت قونه 6.9 درجة على مقياس رغتر، ضربت منطقة جزر ساندويتش الجنوبية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات"، وفق (روسيا اليوم).وقال نظام الإنذار الأمريكي من تسونامي : "إنه لا يوجد تحذيرات من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال الذي وقع بالجزر واقترب من 7 درجات".الجدير ذكره، أن جزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل يمثل جزءًا من منطقة (جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية) والتي تعد إقليما خارجيا تابع للمملكة المتحدة.