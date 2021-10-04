هزة أرضية بقوة 6.9 درجة تضرب جزر ساندويتش الجنوبية
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح الأحد، بوقوع هزة أرضية، بلغت قونه 6.9 درجة على مقياس رغتر، ضربت منطقة جزر ساندويتش الجنوبية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات"، وفق (روسيا اليوم).
وقال نظام الإنذار الأمريكي من تسونامي : "إنه لا يوجد تحذيرات من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال الذي وقع بالجزر واقترب من 7 درجات".
الجدير ذكره، أن جزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل يمثل جزءًا من منطقة (جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية) والتي تعد إقليما خارجيا تابع للمملكة المتحدة.
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