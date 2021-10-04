فرنسا: الجزائر حظرت تحليق طائراتنا الحربية فوق أراضيها





وأكد في المقابل أن ذلك لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.



وتحتاج المقاتلات الفرنسية إلى عبور الأجواء الجزائرية لبلوغ منطقة الساحل للتصدي للحركات الجهادية في إطار عملية برخان.





رام الله - دنيا الوطنقال الكولونيل باسكال إياني، الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن السلطات الجزائرية حظرت تحليق الطائرات الحربية الفرنسية في أجوائها.وذلك على خلفية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد أيام على استدعائها السفير الفرنسي على خلفية خفض التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.وأضاف إياني: "عند تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية".