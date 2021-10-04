مؤقتًا.. (تويتر) يعلق نشاط حساب المتحدث باسم (طالبان)

وعقب قرار تعليق حساب مجاهد، يظهر لمن يزور الحساب رسالة تفيد بأن "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.





وللمتحدث باسم (طالبان) على (تويتر)حوالي 400 ألف متابع، بينما لا يتابع هو من جهته أي حساب، ونشر مجاهد على حسابه هذا أكثر من 29 ألف تغريدة حتى اللحظة.





وأمس الأحد، لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 32 آخرون بانفجار بالقرب من مسجد (إدجاه) في العاصمة الأفغانية.





وكان آخر ما نشره مجاهد قبل تعليق حسابه هو تغريدة يؤكد فيها وقوع تفجير اليوم قرب مسجد في (كابل) وسقوط عدد من القتلى بين المدنيين.





والجدير ذكره أن موقع (تويتر) قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي، أنه سيسمح لممثلي حكومة حركة (طالبان) بالتغريد ما لم يخالفوا قواعد موقع التواصل الاجتماعي الشهير.





فيما أعرب نقاد شركات التكنولوجيا الكبرى عن غضبهم من تسامح (تويتر) مع (طالبان)، وعلى النقيض من ذلك، وعد (فيسبوك) بفرض حظر على الحسابات كافة، التي تمدح أو تدعم أو تمثل الحركة الأفغانية على جميع منصاتها بما في ذلك (إنستغرام).







رام الله - دنيا الوطنعلّق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس الأحد، بشكل مؤقت، حساب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة (طالبان) الأفغانية، دون توضيح الأسباب.