زلزال قوي يضرب إيران

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال قوي إيران، اليوم الاثنين، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر المنطقة الغربية من إيران.وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال على عمق 13 كيلو متر، عند دائرة عرض (32.35 شمالا) وخط طول (49.80 شرقا).وأكد المركز، أن مركز الزلزال ضرب على بعد 99 كم غرب شهر كورد جنوب غرب أصفهان، و66 كم شمال شرق مدينة مسجد سليمان، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.كان آخر زلزال ضرب إيران، يوم الجمعة الماضي، حيث وقع في الجنوب الإيراني بقوة 5.2 درجة، شمال غرب مدينة بوشهر الإيرانية بحوالي 95 كيلومترا.