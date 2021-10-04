اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينتا نابلس ورام الله فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت الأسيرين المحررين عبد الرحمن شنيور من شارع عمان والشيخ أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر القديم، علما أنهما أمضيا عدة سنوات في سجون الاحتلال.وشهد مخيم عسكر مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تعرضت للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.يشار الى أن الأسير المحرر أحمد نبهان صقر (57 عاما) أمضى قرابة ستة عشر عاماً من عمره في سجون الاحتلال تسع منها في الاعتقال الإداري.وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ، الأسير المحرر عمر البرغوثي (21 عاما) خلال اقتحامها لحي الطيرة.وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين قينيا ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي رائد العروج من قرية العروج، والأسير المحرر إبراهيم محمد جبران (29 عاما)، من منطقة جبل هندازة شرقا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.وفي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت كلا من علي سفيان عبيد وآدم شفيق عبيد وإياس حسين عبيد ومحمد بسام عليان ومحمد بكر مصطفى، كما تم تسليم أمر استدعاء للشاب معتصم حمزة عبيد بعد مداهمة منزله في البلدة.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الفتاة نعيمة قباجة خلال تواجدها في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة.واقتاد جنود الاحتلال الفتاة قباجة الى مركز التحقيق.