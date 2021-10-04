الجزائر: خفضنا ضرائب الدخل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن قرار الرئيس عبد المجيد تبون لحكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر التي أثر عليها الجفاف.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي لها بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "إن الرئيس شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية".
وأضافت: "نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن".
وأضافت: "نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن".
وتضررت الطبقة الوسطى من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية، وأرجعت الحكومة سبب ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم للمضاربة، مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.
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