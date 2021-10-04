الجزائر: خفضنا ضرائب الدخل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية





وتضررت الطبقة الوسطى من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية، وأرجعت الحكومة سبب ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم للمضاربة، مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.





وقالت الرئاسة في بيان صحفي لها بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "إن الرئيس شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية".وأضافت: "نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن".