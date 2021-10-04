كوريا الشمالية أعادت قنوات الاتصال مع الجنوب





رام الله - دنيا الوطنأعلنت كوريا الشمالية مساء أمس عن إستعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من اليوم الاثنين.وبحسب ما نقلته (سبوتنك) عن وكالة أنباء (يونهاب) أنه سيتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.وقالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة زعيم كوريا الشمالية في وقت سابق: "إن بيونغ يانغ مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سيئول، وإعادة الاتصالات بين الكوريتين".وعادت الخطوط الساخنة للعمل في أواخر تموز/ يوليو الماضي، لكن كوريا الشمالية امتنعت عن الرد على مكالمات سيئول المعتادة مرة أخرى بعد أسبوعين.