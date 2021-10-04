دولي

نجاة رجل أعمال إسرائيلي من محاولة اغتيال في قبرص

نجاة رجل أعمال إسرائيلي من محاولة اغتيال في قبرص
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الأحد، بأن رجلاً مسلحاً أطلق النار على رجل أعمال إسرائيلي في قبرص.

وبحسب القناة 12، فإنّ شخصاً مسلحاً أطلق النار على رجل أعمال إسرائيلي معروف بثرائه وامتلاكه عدد من العقارات والشركات في قبرص.

وحسب الشرطة القبرصية، فقد تم القبض على مُطلق النار وهو يتبع للمافيا الروسية وذو أصول أذريبجانية.

وجاءت عملية الاغتيال عقب تحذيرات السلطات القبرصية لرجل الأعمال الإسرائيلي من أن أشخاصاً سيحاولون اغتياله.

وتم القبض على القاتل بالقرب من المبنى الذي يستخدمه رجل الأعمال الإسرائيلي، وعثر بحوزته على مسدس وكاتم للصوت وقفازات ومعدات أخرى.

وتشك السلطات في قبرص أن هذه كانت محاولة إيرانية لإغتيال شخصية اسرائيلية، ولكن القضية لم تنته بعد.

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