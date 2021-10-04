شؤون فلسطينية

غزة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، أحدث إحصائية لأعداد وفيات وإصابات فيروس "كورونا" في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 1220 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 3933 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم تسجيل 1000 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة وصل إلى 172476 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 17938 حالة، وإجمالي المتعافين  153124 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1414 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة، من بينها 217 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 425534 شخصا.

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