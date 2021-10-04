إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء أمس الأحد مستوطن بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة في مدينة القدس المحتلة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مستوطنا أصيب جرّاء رشق حافلة إسرائيلية كان يستقلها بالحجارة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة أعمال المقاومة في الضفة والقدس والمتمثلة بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة صوب المركبات الاحتلالي الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف الجنود والمستوطنين.وتتعرض بلدة حزما في الآونة الأخيرة لحملات احتلالية يتخللها عمليات دهم وتفتيش، ينتج عنها إرهاب المواطنين وخاصة بين الأطفال والنساء، وتخريب ممتلكات وسرقة أموال.وحزما بلدة فلسطينية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، وتحتل موقعا استراتيجيا في محافظة القدس، حيث تقع البلدة في المنطقة الفاصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.