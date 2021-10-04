شؤون فلسطينية

مقاومون يطلقون النار صوب برج عسكري للاحتلال في جنين

مقاومون يطلقون النار صوب برج عسكري للاحتلال في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أطلق مقاومون مساء أمس الأحد النار صوب أحد الأبراج العسكرية بالقرب من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار صوب برج لقوات الاحتلال عند حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

 وذكرت المصادر بأن تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال في المنطقة، فيما شهدت البلدة اغلاقات لمداخلها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين، وشرعت بتفتيش المركبات.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على حاجز عسكري على مفترق يعبد الواصل لحاجز "دوتان" العسكري وطولكرم وفتشوها ودققوا في هويات ركابها.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يُهاجم حكومة بينت بعد لقاء أبو مازن بوزيرين إسرائيليين

نتنياهو يُهاجم حكومة بينت بعد لقاء أبو مازن بوزيرين إسرائيليين

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس

غزة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

اندلاع مواجهات في نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

الاحتلال يعتقل 5 شبان ويستدعي آخر من القدس

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الصالح يُسلم 35 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة في القدس

الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

الهباش يعلن انطلاق المسابقة القضائية لتعيين قضاة في المحاكم الشرعية

الهباش يعلن انطلاق المسابقة القضائية لتعيين قضاة في المحاكم الشرعية

‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

منوعات

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

الراقصة دينا تثير الجدل بردها على تصريح فيفي عبده

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

القضاء المصري يستدعي سمية الخشاب بسبب أحمد سعد

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

شاهد: وفاء عامر تثير الجدل بحديثها عن عادل إمام

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

ما سبب غياب صفية العمري عن الساحة الفنية؟

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

شاهد: فنان مصري يحدث ضجة ويهاجم غناء روبي

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

ما حقيقة صدور قرار بحبس المنتج أحمد السبكي؟

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب هذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بآخر إطلالة لها وهي ترقص

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للإحراج بتصرفها الغريب

عربي

الجزائر: خفضنا ضرائب الدخل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية

الجزائر: خفضنا ضرائب الدخل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تفاصل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني والرئيس السوري

تفاصل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني والرئيس السوري

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الصحة السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بـ(كورونا)