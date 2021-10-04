مقاومون يطلقون النار صوب برج عسكري للاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون مساء أمس الأحد النار صوب أحد الأبراج العسكرية بالقرب من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار صوب برج لقوات الاحتلال عند حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وذكرت المصادر بأن تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال في المنطقة، فيما شهدت البلدة اغلاقات لمداخلها.ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين، وشرعت بتفتيش المركبات.وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على حاجز عسكري على مفترق يعبد الواصل لحاجز "دوتان" العسكري وطولكرم وفتشوها ودققوا في هويات ركابها.