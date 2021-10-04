الاحتلال يعتقل 3 أطفال أثناء عودتهم من المدرسة في اللبن الشرقية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال من اللبن الشرقية جنوب نابلس، عقب انتهاء الدوام المدرسي.وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس أن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة من طلبة المدارس بعد ملاحقتهم، وهم الأطفال: عمر عدنان، وراتب بشار، وأحمد عبد الناصر.يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت البوابة الرئيسية لمدرسة اللبن – الساوية الثانوية المختلطة الأسبوع الماضي، كما أعاق مستوطن دخول وخروج الهيئة التدريسية وطالبات مدرسة بنات اللبن الثانوية.ويتعرض طلبة مدارس اللبن الشرقية لمضايقات مستمرة من قبل جنود الاحتلال، الذين يتواجدون في المنطقة بشكل شبه دائم.وأعاقت قوات الاحتلال في الأسابيع الماضية وصول الطالبات إلى مدرستهن الثانوية الواقعة على الشارع الرئيسي بين مدينتي نابلس ورام الله، كما احتجزت عشرات الطلبة ومدير ومعلمي المدرسة أثناء خروجهم من المدرسة.