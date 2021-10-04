شؤون فلسطينية

الهباش يعلن انطلاق المسابقة القضائية لتعيين قضاة في المحاكم الشرعية

الهباش يعلن انطلاق المسابقة القضائية لتعيين قضاة في المحاكم الشرعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، انطلاق المسابقة القضائية لتعيين قضاة شرعيين جدد في المحاكم الشرعية، والتي عقدت الأحد، بشقها التحريري، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكد الهباش خلال افتتاحه مراسم الامتحان التحريري للمسابقة القضائية، الدور الكبير الذي يقوم به القاضي الشرعي في تحقيق العدل ورد المظالم لأهلها، والحفاظ على نسيج الأسرة الفلسطينية، ما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

وقال إن دولة فلسطين تولي القضاء الشرعي أهمية بالغة لدوره في الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمجتمع الفلسطيني، وهو مكون أساسي من مكونات السلطة القضائية، مؤكدا أن اعتماد المسابقة القضائية في تعيين عدد من القضاة الشرعيين يأتي إحقاقا لمبدأ النزاهة والشفافية والعدل في التعيين، واختيار القضاة ممن تتوافر فيهم شروط ومسوغات التعيين حسب أحكام القانون.

وأضاف الهباش أن عقد امتحان المسابقة القضائية يأتي لتعيين عدد من القضاة الجدد لتيسير معاملات المواطنين وإنجازها بسرعة، حيث تعاني المحاكم الشرعية من نقص شديد في عدد القضاة بسبب إحالة البعض منهم للتقاعد لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، إضافة إلى حاجة المحاكم الشرعية أصلا لعدد من القضاة استجابة لمتطلبات التطور النوعي الذي طرأ على هيكل المحاكم الشرعية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

يذكر أنه تقدم اليوم للامتحان التحريري، وهو المرحلة الأولى من المسابقة القضائية، حوالي 88 متسابقا من داخل وخارج المحاكم الشرعية، منهم مجموعة من النساء اللواتي يتنافسن على منصب القاضي الشرعي جنبا الى جنب مع الذكور، وبناء على مبدأ الكفاءة والعلم.

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