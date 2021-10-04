جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي رائد العروج من قرية العروج، وإبراهيم محمد جبران (29 عاما)، من منطقة جبل هندازة شرقا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.رام الله: ذكرت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام حي الطيرة برام الله، ولم يبلغ عن إصابات، فيما اعتقلت الأسير المحرر عمر البرغوثي (21 عامًا).كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين قينيا ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.