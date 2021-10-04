‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد فتاة مقدسية من منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتواجدين في باب العامود استوقفوا الفتاة قبل أن يتم اعتقالها واقتيادها إلى أحد غرف التحقيق المقامة على مدخل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى المبارك.وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال للشبان المقدسيين ولا سيما أبناء البلدة القديمة.وتشهد البلدة القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، بالإضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.ويتعرض الشبان المقدسيين وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل قطعان المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.وتهدف ممارسات الاحتلال إلى ثني الشباب المقدسي عن التواجد في المسجد الأقصى أولا ثم عدم إبداء أي ردات فعل متوقعة إزاء الجرائم اليومية التي تتعرض لها مدينة القدس وسكانها.ورصدت تقارير مقدسية اعتقال قوات الاحتلال نحو 1900 مواطن من القدس في النصف الأول من العام الجاري.