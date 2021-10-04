طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء





وقالت الهيئة إن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الإثنين بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما عليهم التواجد الساعة السابعة صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء (5 أكتوبر).