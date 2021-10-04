شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تفرج عن مقدسيين بشرط الإبعاد والحبس المنزلي

قوات الاحتلال تفرج عن مقدسيين بشرط الإبعاد والحبس المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد عن مقدسيين واشترطت على أحدهما الإبعاد عن منزله في العيسوية وآخر بشرط الحبس المنزلي بالإضافة إلى غرامة مالية  بحقهما.

 واعتقل الاحتلال الأسير المقدسي مدحت العيساوي لمدة 11 يوما، بعد اقتحام منزله في بلدة العيسوية ثم أفرجت عنه بشرط الإبعاد عن منزله لمدة 18 يوما بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2500 شيكل.

 ولأول مرة منذ 8 سنوات التقى الأسير مدحت بشقيقته الأسيرة المحررة شيرين، والتي كانت مبعدة قسراً خارج فلسطين المحتلة حيث حرمت طوال سنوات من لقاء عائلتها وخاصة شقيقها الأسير مدحت.

 وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت بتاريخ 23/9 اعتقال المحرر العيساوي بعد اقتحام منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

 وجاء اعتقال الاحتلال للأسير المحرر العيساوي بعد أيام من الإفراج عنه إثر اعتقاله لعدة أيام، أعقبها الإفراج المشروط عنه بالإبعاد عن منزله في بلدة العيسوية لمدة 25 يوما بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 1000 شيكل.

 وتعرض الأسير العيساوي للاعتقال في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله في العيساوية وتفتيشه.

 وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً في تموز/ يوليو الماضي بمنع الأسير المحرر مدحت العيساوي من دخول الضفة الغربية مدة 6 أشهر.

وجاء اعتقال العيساوي وللمرة الثانية على التوالي بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بشرط الإبعاد عن بيته في العيسوية لـ3 أيام ولمسافة لا تقل عن 100 متر.

أخبار ذات صلة

ارتفاع سعر الدجاج مجددًا في أسواق غزة

ارتفاع سعر الدجاج مجددًا في أسواق غزة

‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أيليت شاكيد ترد على طلب الرئيس عباس لقاءها

أيليت شاكيد ترد على طلب الرئيس عباس لقاءها

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً جنوب جنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

‏ قوات الاحتلال تعتقل فتاة من باب العامود

قوات الاحتلال تفرج عن مقدسيين بشرط الإبعاد والحبس المنزلي

قوات الاحتلال تفرج عن مقدسيين بشرط الإبعاد والحبس المنزلي

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً جنوب جنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً جنوب جنين

الاحتلال يمسح أراضٍ واسعة في الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يمسح أراضٍ واسعة في الخضر جنوب بيت لحم

ضهير: نسبة الوفيات بـ(كورونا) في قطاع غزة 1% وهي من أقل النسب عالميا

ضهير: نسبة الوفيات بـ(كورونا) في قطاع غزة 1% وهي من أقل النسب عالميا

سلطة النقد تعلن عن مباشرة أعمال شركة (Apple Pay) في فلسطين

سلطة النقد تعلن عن مباشرة أعمال شركة (Apple Pay) في فلسطين

مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته في مختلف محافظات الوطن

مجلس الوزراء يقرر عقد اجتماعاته في مختلف محافظات الوطن

الرئيس عباس: نؤكد تضامنا مع سلطنة عمان في مواجهة تأثيرات إعصار (شاهين)

الرئيس عباس: نؤكد تضامنا مع سلطنة عمان في مواجهة تأثيرات إعصار (شاهين)

منوعات

شاهد: مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته

شاهد: مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته

شاهد: سلمى رشيد تحتفل بدخول ابنها المدرسة

شاهد: سلمى رشيد تحتفل بدخول ابنها المدرسة

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد.. إلهام شاهين تتبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد.. إلهام شاهين تتبرع بأعضائها بعد وفاتها

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة &#34;راقصة&#34; على قبرها

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة "راقصة" على قبرها

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

عربي

تفاصل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني والرئيس السوري

تفاصل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني والرئيس السوري

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الصحة السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بـ(كورونا)

&#34;إعصار شاهين&#34;.. مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان

"إعصار شاهين".. مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان