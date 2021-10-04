نفتالي بينت: إسرائيل في الطريق لانتهاء الموجة الرابعة من جائحة (كورونا)





وأضاف في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه في هذا الوقت بالذات، مع تراجع الفيروس، "يجب علينا أن نتقيد بالتعليمات ونتصرف بصورة مسؤولة تفادياً لعودة انتشاره من جديد".







وتركز الجلسة على الخطوات المانعة المتخذة في جهاز التعليم.

وينظر (كابينت) في احتمال أن يتم إجراء فحوصات يومية لطلاب خالطوا مرضى (كورونا) بدلا من فرض الحجر الصحي عليهم.

الى ذلك تشير المعطيات إلى استمرار تدني المنحنى الوبائي في إسرائيل، إذ انخفض عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بخطيرة بـ 150 خلال الأيام الاحد عشر الماضية ليبلغ حاليا 588. وجاءت أقوال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة التي يعقدها أعضاء (كابينت كورونا) في هذه الساعة لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالسبل الكفيلة لاحتواء الوباء.

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بأن إسرائيل في الطريق إلى انتهاء الموجة الرابعة من جائحة (كورونا).