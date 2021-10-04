أيليت شاكيد ترد على طلب الرئيس عباس لقاءها

رام الله - دنيا الوطنردت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، مساء الأحد، على طلب الرئيس محمود عباس مقابلتها، خلال اجتماعه مع وزراء حزب (ميريتس) الإسرائيلي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وقالت شاكيد، عبر موقع (تويتر)، رداً على طلب أبو مازن مقابلتها: "لن يحدث، لن أقابل أحد منكري المحرقة ومن يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في لاهاي، ومن يدفع أموالاً لقتلة اليهود".وقال باراك رافيد، مراسل موقع (والا)، في وقت سابق الأحد، إن الرئيس الفلسطيني طلب لقاء شاكيد، خلال اجتماعه بوزراء حزب (ميريتس) قائلاً: "أخبروا أييليت شاكيد أنني أريد مقابلتها، لماذا أنتم خائفون من التحدث إلي؟ تعالوا وقولوا ما تريدون وسأستمع، أعلم أن لديها أراء صعبة للغاية ولكن حتى لو اتفقنا على واحد في المائة فسيكون ذلك بمثابة تقدم".ونقل رافيد عن أبو مازن قوله: "أيضا سأكون سعيدا بلقاء رئيس الوزراء بينيت متى شاء، نعلم أنه لن تكون هناك مفاوضات ولكن دعونا نجتمع ونتحدث عما هو ممكن حتى لو لم نتفق على أي شيء".واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب (ميريتس) برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.وأكد الرئيس عباس، أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.