شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد الرئيس عباس، أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحذر الرئيس، من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

بدوره، أكد وفد حزب ميريتس، مواقفهم الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة.

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