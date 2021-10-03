شاهد: اعلام الاحتلال ينشر صورا للأسرى الستة اثناء دخولهم لمسجد الناعورة بعد تحررهم















رام الله - دنيا الوطننشرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، صوراً، تزعم أنها للأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، أثناء دخولهم الى مسجد الناعورة بمدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بعد تحررهم.يشار إلى أن الاسرى الستة وهم، محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب القادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا قبل نحو الشهر، من سجن جلبوع، عبر نفق تم حفره في مرحاض السجن.وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال كلا من الاسيرين العارضة والزبيدي والقادري، بعد أربعة أيام من تحررهم في مدينة الناصرة، فيما أُعيد اعتقال كلا من كممجي وانفيعات بعد 13 يوماً من تحررهم، في مدينة جنين.