حماس: ننفي صحة المعلومات حول إنجاز اتفاق صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المعلومات التي أوردتها قناة (العربية) حول انجاز صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.وطالبت الحركة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، وسائل الاعلام، لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب بمشاعر الأسرى وعائلاتهم، لافتة إلى أن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية.وكان قناة (العربية) قد نقلت عن مصادر فلسطينية لم تسمها، بأن قادة حركة حماس توصلوا لاتفاق مع القاهرة لإتمام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما نفته الحركة.وبحسب القناة، فقد أكدت المصادر أنه تم التواصل كذلك لاتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الاتفاق يتضمن فتح المعابر.