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ما سر تسمية إعصار (شاهين) بهذا الاسم؟

ما سر تسمية إعصار (شاهين) بهذا الاسم؟
رام الله - دنيا الوطن
أصبح إعصار (شاهين) الذي يهدد حاليا مدن سلطنة عمان، حديث سكان السلطنة وغيرها من ممالك وإمارات الخليج العربي.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد أفادت في وقت سابق، بتحول الإعصار "جولاب" إلى "شاهين"، ومنذ ذلك الحين أثيرت أسئلة حول سبب اختيار هذا الاسم.

وقالت صحيفة (فري برس جورنال) الهندية: "إن دولة قطر اقترحت إطلاق اسم "شاهين" على الإعصار، ووفقا للمعاجم العربية فإن الشاهين هو طائر من الجوارح من جنس الصقر رمادي اللون، يتميز بطول جناحيه وقوة بنيانه له منسر قصير أعنق، وهو شديد الضراوة على الصيد.

يشار هنا إلى أن نظام تسمية الأعاصير في شمال المحيط الهندي وُضع أول مرة عام 2004، باقتراح تقدمت به السلطنة في اجتماع لجنة الأعاصير المدارية في بحر العرب وخليج البنغال في عام 1999 بمسقط.

في السياق ذاته، صدرت قائمة بتسميات الأعاصير انتهت العام الماضي 2020، كما صدرت قائمة جديدة، وأضيفت أسماء من خمس دول انضمت حديثًا للجنة الأعاصير المدارية لبحر العرب وخليج البنغال وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات، واليمن، وإيران.

وعاصفة "شاهين" الشديدة النشطة حاليًا، هي إعصار استوائي على بحر العرب يهدد سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، بعد أن أثرت مؤخرًا في أوديشا، وأندرا برديش، وولاية البنغال الغربية في الهند.

ولاحظ مركز التحذير من الأعاصير المشتركة الأمريكي (JTWC) يوم 24 سبتمبر/أيلول 2021، حدوث إعصار من شرق خليج البنغال يتجه نحو الهند من بنغلاديش، وقد أطلق عليه اسم "جولاب"، الذي اقترحته باكستان، ويعني "وردة" باللغة الإنجليزية. من جانبها، قالت الأرصاد الجوية الهندية، وقتها، إن إعصار "جولاب" يمكن أن يظهر مرة أخرى كإعصار "شاهين" في غضون 2-3 أيام.

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