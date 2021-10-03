دولي

وزير الجيش الإسرائيلي يزور المغرب قريبا لهذا السبب

وزير الجيش الإسرائيلي يزور المغرب قريبا لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل اعلام عبرية مساء يوم الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس سيزور دولة المغرب قريباً ضمن مساعي إتمام صفقات عسكرية مع إسرائيل.

ووفقاً لموقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلي، فإن غانتس سيزور المغرب من أجل التوقيع على اتفاقية لتزويد الأخيرة بطائرات بدون طيار لعدة أسباب، كذلك التوقيع على اتفاقيات تعاون في القضايا العسكرية والدفاعية.

وأضاف الموقع انه سيتم توقيع اتفاقية مشتركة بين إسرائيل والمغرب تهدف إلى إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة انتحارية في أراضي المملكة المغربية.

أخبار ذات صلة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة لفرار الرئيس الأفغاني السابق

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة لفرار الرئيس الأفغاني السابق

مقتل 8 أشخاص جراء تحطم طائرة خاصة في شمال إيطاليا

مقتل 8 أشخاص جراء تحطم طائرة خاصة في شمال إيطاليا

جونسون: سنراجع قواعد الهجرة للتخفيف من أزمة سائقي الشاحنات

جونسون: سنراجع قواعد الهجرة للتخفيف من أزمة سائقي الشاحنات

استطلاع: مؤيدو ترامب يؤيدون انشقاق &#34;الولايات الحمراء&#34;

استطلاع: مؤيدو ترامب يؤيدون انشقاق "الولايات الحمراء"

نيوزيلندا تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

نيوزيلندا تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

تركيا: ضبط مهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

تركيا: ضبط مهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

علماء صينيون يبتكرون صاروخاً قادراً على تعطيل البنية التحتية

علماء صينيون يبتكرون صاروخاً قادراً على تعطيل البنية التحتية

تايوان: 30 طائرة حربية صينية تنفذ أكبر توغل بمنطقة دفاعنا الجوي

تايوان: 30 طائرة حربية صينية تنفذ أكبر توغل بمنطقة دفاعنا الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية يبارك لدولة قطر نجاح انتخابات مجلس الشورى

هنية يبارك لدولة قطر نجاح انتخابات مجلس الشورى

الرئيس عباس يؤكد تضامن فلسطين وشعبها مع سلطنة عُمان بمواجهة تأثيرات الإعصار

الرئيس عباس يؤكد تضامن فلسطين وشعبها مع سلطنة عُمان بمواجهة تأثيرات الإعصار

مستوطنون يمنعون مزارعين من دخول أراضيهم والعمل فيها غرب سلفيت

مستوطنون يمنعون مزارعين من دخول أراضيهم والعمل فيها غرب سلفيت

وفد حماس بغزة يغادر للقاهرة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين

وفد حماس بغزة يغادر للقاهرة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين

علا عوض تترأس وفد فلسطين للمشاركة في اجتماعات منتدى الأمم المتحدة العالمي

علا عوض تترأس وفد فلسطين للمشاركة في اجتماعات منتدى الأمم المتحدة العالمي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من قرية اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من قرية اللبن الشرقية

في ظل إعصار شاهين.. &#34;الخارجية&#34; تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية بسلطنة عُمان

في ظل إعصار شاهين.. "الخارجية" تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية بسلطنة عُمان

الاحتلال يُجبر مواطنًا على هدم منزله في بيت حنينا

الاحتلال يُجبر مواطنًا على هدم منزله في بيت حنينا

منوعات

شاهد: مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته

شاهد: مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته

شاهد: سلمى رشيد تحتفل بدخول ابنها المدرسة

شاهد: سلمى رشيد تحتفل بدخول ابنها المدرسة

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة &#34;راقصة&#34; على قبرها

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة "راقصة" على قبرها

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

عربي

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

الصحة السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بـ(كورونا)

هل يضرب إعصار (شاهين) المداري السواحل المصرية؟

هل يضرب إعصار (شاهين) المداري السواحل المصرية؟

الكويت: منحة لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن

الكويت: منحة لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن