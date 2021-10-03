وزير الجيش الإسرائيلي يزور المغرب قريبا لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل اعلام عبرية مساء يوم الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس سيزور دولة المغرب قريباً ضمن مساعي إتمام صفقات عسكرية مع إسرائيل.ووفقاً لموقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلي، فإن غانتس سيزور المغرب من أجل التوقيع على اتفاقية لتزويد الأخيرة بطائرات بدون طيار لعدة أسباب، كذلك التوقيع على اتفاقيات تعاون في القضايا العسكرية والدفاعية.وأضاف الموقع انه سيتم توقيع اتفاقية مشتركة بين إسرائيل والمغرب تهدف إلى إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة انتحارية في أراضي المملكة المغربية.