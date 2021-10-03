تفاصل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني والرئيس السوري



ومنذ أيام استأنفت سوريا والأردن العمل رسميا في المعبر الحدودي "النصيب - جابر" المشترك، وذلك بعد توقفه لأكثر من عام على خلفية جائحة كورونا.



واختتمت منذ أيام في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الوزارية (السورية - الأردنية) الموسعة التي انعقدت على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية.



وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات تعزز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.



وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم الأحد.أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد "تعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأضاف الديوان الملكي أن خلال المحادثة، أكد ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة واستقرار سوريا.