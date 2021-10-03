مقتل 8 أشخاص جراء تحطم طائرة خاصة في شمال إيطاليا





وأضافت وكالة "ANSA" أن الحادث وقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "سان دوناتو" في جنوب شرق ميلانو. وكان على متن الطائرة طياران و6 ركاب.



وأشارت مصادر إلى أنه كانت بين القتلى مواطنة فرنسية.



ووصل إلى مكان الحادث فرقة من رجال الإطفاء الذين قاموا بإخماد الحريق الذي اندلع في المبنى وفي عدد من السيارات المركونة بالقرب منه.



رام الله - دنيا الوطنأفادت خدمة الإسعاف لمنطقة لومبارديا الإيطالية بمقتل 8 أشخاص، بمن فيهم طفل، جراء تحطم طائرة خاصة في شمال إيطاليا.من جهتها قالت قناة (RaiNews24) الإخبارية إن طائرة صغيرة خاصة من طراز "Piper" كانت في طريقها من ميلانو إلى سردينيا، وسقطت على المبنى الذي جرت فيه أعمال ترميم، ولم يسكن فيه أحد.