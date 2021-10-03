ضهير: نسبة الوفيات بـ(كورونا) في قطاع غزة 1% وهي من أقل النسب عالميا

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور مجدي ضهير، نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 القطاع هي 1% وهي من أقل النسب المسجلة عالميا، مرجعاً سبب ذلك الى مدى الجهود والإجراءات التي بذلتها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية للتعامل مع مرضى كوفيد 19 .وأوضح ضهير، في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، أن 425 الف مواطن تلقوا التطعيم ضد كوفيد 19 منذ بداية حملة التطعيم الوطني في نهاية فبراير الماضي وحتى الآن، بنسبة 40 %، ولا زال هناك تطلعات للوصول الى 70% من الفئة المستهدفة من السكان حتى تحقيق المناعة المجتمعية، بحسب ما جاء على موقع وزارة الصحة الالكتروني.وقال ضهير: "إن كافة اللقاحات المتوفرة هي لقاحات آمنة وسليمة وتحقق مناعة من 80% الى 90%، وهي نسب ممتازة وتساعد في الحد من التداعيات الخطيرة للإصابة بفيروس كوفيد 19".ودعا نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بغزة، ذوي الامراض المزمنة والمناعة الضعيفة، ومن يتلقون أدوية مثبطة المناعة كمرضى زراعة الكلى والأعضاء ومرضى السرطان ومن يعانون من جلطات، الى سرعة التوجه الى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح تجنباً لأي مضاعفات صحية شديدة قد تهدد حياتهم حال اصابتهم بالفيروس.