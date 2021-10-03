شؤون فلسطينية

سلطة النقد تعلن عن مباشرة أعمال شركة (Apple Pay) في فلسطين

سلطة النقد تعلن عن مباشرة أعمال شركة (Apple Pay) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فراس ملحم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، عن مباشرة أعمال شركة (Apple Pay) في فلسطين، وبذلك أصبح بإمكان المصارف تقديم هذه الخدمة لجميع عملائها، وأنه من خلال هذه الخدمة سيتمكن عملاء المصارف الذين يمتلكون  أجهزة (Apple) من إتمام عمليات الشراء دون بطاقات وعملات نقدية وبطريقه سهلة وآمنة.

واكد ملحم حرص سلطة النقد على استقطاب الشركات العالمية للعمل في فلسطين بالإضافة إلى تنويع قنوات الدفع الإلكتروني والاستفادة من الأجهزة الذكية مثل أجهزة الهاتف المحمول.

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