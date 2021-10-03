شؤون فلسطينية

هنية يبارك لدولة قطر نجاح انتخابات مجلس الشورى

هنية يبارك لدولة قطر نجاح انتخابات مجلس الشورى
أمير دولة قطر ورئيس المكتب السياسي لحماس
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نجاح وإنجاز انتخابات مجلس الشورى في دولة قطر.

وفي رسالة بعثها هنية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال فيها: "إنّه لمن دواعي سرورنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، ومعنا الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، أن نبعث لسموّكم، بأسمى آيات التبريك وأبلغ عبارات التهنئة، بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس الشورى".

وعبّر رئيس الحركة في رسالته عن تثمينه وتقديره لجهود أمير دولة قطر وحكمته في الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى، كما عبّر عن ابتهاجه بنجاح هذا العرس الانتخابي، الذي شارك فيه الشعب القطري الشقيق بكل حرية وشفافية في إنجازه.

واعتبر هنية أنَّ نجاح وإنجاز هذه الانتخابات يعكس وعياً سياسياً وسلوكاً حضارياً لدى الشعب القطري يساهم في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وفي الحضور البرلماني الفاعل عربياً وإسلامياً ودولياً.

ودعا الله تعالى للفائزين في هذه الانتخابات ولجميع أعضاء مجلس الشورى القطري، بالتوفيق والنجاح في خدمة الشعب القطري الشقيق، بما يحقّق له مزيداً من الازدهار والتطوّر والرّخاء.

وختم هنيَّة رسالته بتجديد التأكيد على عميق التقدير والشكر لمواقف وأدوار دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، في مساندة الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في انتزاع حقوقه، ونيل حريّته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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