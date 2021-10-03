الرئيس عباس يؤكد تضامن فلسطين وشعبها مع سلطنة عُمان بمواجهة تأثيرات الإعصار

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس محمود عباس، تضامن دولة فلسطين وشعبها، مع سلطنة عُمان، في مواجهة تأثيرات الحالة المدارية لإعصار "شاهين"، الذي تتعرض له السلطنة.وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في رسالة تضامن بعثها إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق: "نتابع بقلق كبير أنباء تأثيرات الحالة المدارية لإعصار شاهين الذي تتعرض له السلطنة الشقيقة، وما يصاحبه من هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة؛ معربين لجلالتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب العماني الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي عن تضامننا التام معكم في هذا الحدث المناخي الصعب، واثقين بحكمتكم وخبرتكم والطواقم العمانية الباسلة في التصدي لآثار هذا الإعصار".