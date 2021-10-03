مستوطنون يمنعون مزارعين من دخول أراضيهم والعمل فيها غرب سلفيت

منعت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاحد مزارعين من الدخول والعمل في أراضيهم في خلة حسان شمال بديا غرب سلفيت .

وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الاراضي يوسف ابو صفية ، أن مجموعه من قطعان المستوطنين قاموا بإعاقة حركة المزارعين ومنعهم من الدخول والوصول للعمل بأراضيهم من أجل قطف ثمار الزيتون في منطقة خلة حسان.





وأضاف ابو صفية أن المستوطنين قاموا بإغلاق الطريق المؤدية لاراضيهم الزراعية، مشيرا انها ليست المرة الاولى التي يقوم بها المستوطنين وبمساندة الجيش من منعنا الوصول لاراضينا والعمل بها، ومصادرة لبعض الاليات اثناء العمل، وذلك من اجل الاستيلاء والسيطرة عليها لصالح المستوطنة .





بدوره حمل محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكامله تجاه تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين في محافظة سلفيت بشكل عام، ومنطقتي خلة حسان ببديا والراس في سلفيت بشكل خاص، وذلك بهدف تنفيذ مخطط اسرائيلي في اقامة مستوطنات اسرائيلية في تلك المناطق.





ويُشار إلى أن خلة حسان والتي تبلغ مساحتها 4 آلاف دونم مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين بهدف التوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.





رام الله - دنيا الوطن