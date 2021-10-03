وفد حماس بغزة يغادر للقاهرة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين
غادر وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر معبر رفح البري إلى القاهرة، اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين.
وكان الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، قال في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن وفداً من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيتوجه للقاهرة اليوم الأحد، بـ "دعوة كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية".
وأضاف برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الزيارة تأتي لـ "التباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة".
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