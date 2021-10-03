وفد حماس بغزة يغادر للقاهرة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين

وكان الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، قال في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن وفداً من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيتوجه للقاهرة اليوم الأحد، بـ "دعوة كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية".



