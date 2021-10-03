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هل يضرب إعصار (شاهين) المداري السواحل المصرية؟

هل يضرب إعصار (شاهين) المداري السواحل المصرية؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة في مصر، أن بلاده بعيدة تماما عن مخاطر الإعصار المداري (شاهين) الذي ضرب السواحل العمانية.

وقال فهيم: "إن منطقة البحر الأحمر والمتوسط من المناطق التي لا تحدث فيها أعاصير مدمرة"، موضحا أن الأعاصير لها مناطق محدده في العالم، وتزيد فرص حدوثها في المحيطات المفتوحة، وتحديدا الأطلنطي والهادئ.

وأضاف أن الأعاصير لها أسماء ومواعيد محددة عالميا، و(شاهين) إعصار مداري يتكون في منطقة المحيط الهندي، وينتهي فيه لكن بفعل التغيرات المناخية تغيرت خريطة الطقس المعتادة والأحوال الجوية بشكل كبير، حيث تغير مسار الإعصار وحجمه.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن إعصار (شاهين) يحدث سنويا في المحيط وينتهي فيه أيضا، لكنه ليس من الأعاصير القوية التي قد تشكل خطورة كبيرة، بل من الدرجة الأولى.

وتابع أن "الإعصار عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي كما في أعاصير المحيط الأطلنطي، وتضرب السواحل الأمريكية وشمال قارة أمريكا الجنوبية، وهناك أعاصير تدور تجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية كما في أعاصير المحيط الهندي والهادئ".

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أوضحت في وقت سابق من اليوم، أن الإعصار المداري (شاهين) يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.


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