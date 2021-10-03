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جونسون: سنراجع قواعد الهجرة للتخفيف من أزمة سائقي الشاحنات

جونسون: سنراجع قواعد الهجرة للتخفيف من أزمة سائقي الشاحنات
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أكد  بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أمس، على أنه سيواصل مراجعة قواعد الهجرة الخاصة ببلاده، للمساعدة في التخفيف من نقص سائقي الشاحنات.

وقال رئيس الوزراء الذي كان يتحدث إلى الصحفيين خلال زيارة لأحد المستشفيات: "إنه لا يستبعد احتمال إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة"، وفق ما نقلته (سبوتنك).

وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، اعتزامها إصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي، و(5500) عامل دواجن في محاولة لحل النقص الشديد في القوى العاملة، الذي عطل إمدادات الوقود للمحطات وتسبب في صعوبات في إنتاج الغذاء.

وقالت جمعية النقل البري في بريطانيا: "إن البلاد تواجه عجزاً في السائقين يقدر بنحو 100 ألف سائق جراء هجر العمال هذا القطاع،".

وأضافت: "ووقف الجائحة تدريب السائقين واختبارهم لمدة عام تقريبا وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تمنع توظيف سائقين من أوروبا".


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