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الكويت: منحة لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن

الكويت: منحة لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منحة لدعم تطوير الخدمات الصحية الخاصة باللاجئين السوريين في الأردن، ضمن اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال مروان الغانم المدير العام للصندوق الكويتي: "إن هدف الاتفاقية هو تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين الموجودين في الأردن، إضافة إلى علاج إصابات كورونا"، بحسب ما ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية.

وأضاف الغانم: "أنه من المقرر أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 84 ألف من اللاجئين السوريين في الأردن، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عامين".

بدورها علقت نسرين ربيعان، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في الكويت على الاتفاقية: "المشروع يشمل تقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 28 ألف مريض من مخيم الزعتري، ونحو 52 ألف مريض من مخيم الأزرق، إضافة إلى مصابي كورونا في المخيمين".

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منحة قدرها 3 ملايين دولار للمفوضية السامية عام 2016، بهدف دعم خطة الاستجابة الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى منحتين عامي 2018 و2020 للاجئين السوريين في العراق.

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