علا عوض تترأس وفد فلسطين للمشاركة في اجتماعات منتدى الأمم المتحدة العالمي





حيث يضم الوفد مصطفى خواجا، مدير عام السجلات والمراقبة الإحصائية وممثل الجهاز في الفريق الوطني للتنمية المستدامة. وتأتي المشاركة في هذه الدورة بإعتبار أن رئيسة الاحصاء الفلسطيني، هي الرئيس المشارك لفريق الأمم المتحدة عالي المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية لخطة 2030 للتنمية المستدامة. حيث انه وللدورة الثالثة على التوالي تكون دولة فلسطين ممثلة للدول العربية في هذا الفريق الهام.



وأشارت عوض، إلى أن النسخة الثالثة من هذا المنتدى جاءت في ظروف أكثر تعقيد يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا حيث يزداد الطلب على الحاجة الى البيانات الإحصائية التفصيلية، مترافق ذلك مع صعوبة الحصول على البيانات الإحصائية من مصادرها التقليدية التي تستند بالأساس إلى السكان او الاعمال او السجلات العامة للمؤسسات العامة والخاصة.





ونوهت إلى أنه تم عقد المنتدى الأول في كيب تاون بجنوب افريقيا الذي نتج عنه خطة عمل كيب تاون العالمية، بينما عقد المنتدى الثاني في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة الذي نتج عنه ما اطلق عليه "إعلان دبي" حيث كان من المخطط ان يتم عقد المنتدى العالمي الثالث للبيانات في تشرين أول عام 2020 ولكن حالت ظروف الجائحة دون ذلك وتم الاستعاضة جزئيا عنه بعقد لقاءات افتراضية لمناقشة التحديات امام الأجهزة الإحصائية وموضوع توفر البيانات.



وأضافت رئيسة الاحصاء الفلسطيني، أن اعمال المنتدى، والذي يعقد لأول مرة بشكل مدموج بين الوجاهي والافتراضي معا، يغطي ستة مواضيع رئيسية في مجال الإحصاءات والبيانات، الأول حول منهجيات جديدة لتنمية القدرات من أجل بيانات أفضل ويركز على دعم النظم الإيكولوجية للبيانات في البلدان، والثاني الابتكارات والتكامل عبر النظم الإيكولوجية للبيانات ويغطي الجمع بين مصادر البيانات واستخدام مصادر البيانات غير التقليدية، والثالث عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب ويركز على انتاج البيانات والإحصاءات والاستفادة منها لضمان الرؤية والصوت للجميع، والرابع حول فهم العالم من خلال البيانات بما يشمل جعل البيانات والإحصاءات ملائمة وقابلة للاستخدام لجميع المستخدمين، ويناقش الموضوع الخامس بناء الثقة في البيانات والإحصاءات، اما الموضوع السادس فيغطي إلى أي مدى وصلنا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ومدى التقدم على خطة كيب تاون العالمية.



وبينت عوض، أن هذا المنتدى يشارك به عدد كبير من رؤساء الأجهزة الإحصائية في العالم، وكذلك ممثلين عن منظمات إحصائية وتنموية عربية وإقليمية ودولية، الى جانب ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، خاصة العاملة في مجال البيانات والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات، هذا ومن المتوقع ان يزيد عدد المشاركين وجاهيا وافتراضيا عن الفي مشارك حول العالم.



وستشارك عوض، بصفتها الرئيس المشارك لفريق الأمم المتحدة عالي المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية لخطة 2030 للتنمية المستدامة في افتتاح المنتدى مساء اليوم الاحد 03/10/2021 الى جانب رئيس مايكروسوفت السيد "براد سميث" والمستشار الفيدرالي وزير الخارجة السويسري السيد "ألين بيرست" وعدد آخر من المسئولين السويسريين والدوليين ( ممثل الشباب السويسري السيد نيكولاس كيورك، السيدة أليسيا مالدونادو ممثلة بعثة الأمم المتحدة الشباب في البيرو، والسيد فينسنت هندريك جامعة كوبنهاجن، والسيد أليك فون جرافنرد رئيس بلدية بيرن).



وهذا من المقرر أن تعقد عوض، العديد من الاجتماعات الجانبية مع العديد من رؤساء الاجهزة الإحصائية، والمؤسسات الدولية والاقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تعزيز العلاقة بين الطرفين في المجال الإحصائي وبما يخدم تطوير النظام الإحصائي في كافة المجالات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية. كما وسوف يشارك وفد الإحصاء الفلسطيني في العديد من الجلسات الهامة المتعلقة بالعمل الإحصائي.



الجدير ذكره، أن الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا المنتدى بصفة دورية كل عامين، حيث يعتبر هذا بمثابة تظاهرة عالمية فريدة في مجال الإحصاء على مستوى العالم.





رام الله - دنيا الوطنترأست علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وفد دولة فلسطين للمشاركة في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، الذي يعقد في مدينة بيرن بسويسرا في دورته الثالثة، خلال الفترة من 03 – 6/10/2021.