في ظل إعصار شاهين.. "الخارجية" تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية بسلطنة عُمان





يشار الى أن السفارة الفلسطينية في السلطنة، بادرت الى تشكيل خلية أزمة لمتابعة شؤون وأوضاع أبناء الجالية والوقوف على احتياجاتها ومتابعة صحتها وسلامتها.





وتتمنى الوزارة لسلطنة عُمان قيادة وحكومة وشعبا السلامة جراء هذا الاعصار، وتؤكد ثقتها بقدرة السلطنة على مواجهته وتجاوزه بسلام.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، إنها تطمئن أبناء شعبنا على صحة وسلامة جاليتنا في سلطنة عُمان وسلامة السفير وكادر السفارة والعاملين فيها لدى السلطنة، في ضوء إعصار شاهين الذي يضرب سواحل سلطنة عُمان.