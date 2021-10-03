مع إعصار "شاهين".. مشاهد مخيفة لاجتياح السيول المناطق السكنية في العاصمة العُمانية

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، أن أمطارًا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار "شاهين"، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ (64) عقدة أي (116) كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار (60) كلم شمال شرق العاصمة العمانية مسقط.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطنة عمان إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط؛ بسبب الإعصار حتى إشعار آخر، فيما وجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، حيث إن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.





ومن جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغدًا الاثنين، إجازة رسمية للمصالح والمدارس.





كما أدى الإعصار إلى قطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له، وقد أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل السيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العمانية.





وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك إعصار "شاهين" نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرًا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط (80) كيلومترًا، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ (135) كلم بالساعة.

















رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، صباح اليوم الأحد، فيديوهات من مناطق سلطنة عمان المختلفة، حيث أظهرت مشاهد مخيفة وصادمة لاجتياح السيول المناطق السكنية في وادي بوشر بمحافظة مسقط.