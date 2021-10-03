"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة ومشاركة كافة الأطياف السياسية والمجتمعية فيها وبما يخدم مجتمعاتنا المحلية .جاء ذلك خلال اجتماع تنظيمي لمنظمة الجبهة في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم بحضور محمد سيلاوي سكرتير منطقة عتيل وزيتا التنظيمية .وأكد سيلاوي على أهمية مشاركة أبناء شعبنا في انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الأولى ، وضرورة التسجيل في السجل الانتخابي ، حتى يتمكنوا من انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية ، باعتبار ذلك حقاً دستورياً وقانونياً لهم. وأعتبر سيلاوي إجراء الانتخابات بمثابة مدخل حقيقي لتعزيز الحياة الديمقراطية ، وأنها ذات طابع خاص حيث أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي واجتماعي ، يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني لتلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين .وبحثت الجبهة خلال اجتماعها التحضيرات والخيارات لخوض الانتخابات البلدية والجاهزية والاستعداد من قبل كادر ومؤسسات الجبهة وأصدقائها للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.