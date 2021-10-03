"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة ومشاركة كافة الأطياف السياسية والمجتمعية فيها وبما يخدم مجتمعاتنا المحلية .
جاء ذلك خلال اجتماع تنظيمي لمنظمة الجبهة في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم بحضور محمد سيلاوي سكرتير منطقة عتيل وزيتا التنظيمية .
وأكد سيلاوي على أهمية مشاركة أبناء شعبنا في انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الأولى ، وضرورة التسجيل في السجل الانتخابي ، حتى يتمكنوا من انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية ، باعتبار ذلك حقاً دستورياً وقانونياً لهم. وأعتبر سيلاوي إجراء الانتخابات بمثابة مدخل حقيقي لتعزيز الحياة الديمقراطية ، وأنها ذات طابع خاص حيث أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي واجتماعي ، يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني لتلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين .
وبحثت الجبهة خلال اجتماعها التحضيرات والخيارات لخوض الانتخابات البلدية والجاهزية والاستعداد من قبل كادر ومؤسسات الجبهة وأصدقائها للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
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