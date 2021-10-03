شؤون فلسطينية

(هآرتس): واشنطن تنوي افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس خلال أسابيع

(هآرتس): واشنطن تنوي افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس خلال أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
 قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، نقلا عن مصادر في السلطة الفلسطينية بان "مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا بأن القنصلية الامريكية لسكان شرق القدس ستفتح كما هو مخطط لها في غضون أسابيع قليلة، بعد المصادقة على الموازنة في إسرائيل".

وافادت الصحيفة بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على ميزانية لتشغيل القنصلية في غرب المدينة، واتخذت المزيد من الخطوات الفنية لتنفيذ القرار.

ومن المقرر، أن يصل المبعوث الامريكي للشرق الاوسط هادي عمرو المنطقة غدا في زيارة يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس ومسؤولين اسرائيليين، لبحث اخر التطورات الميدانية والسياسية بالمنطقة.

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