دولي

استطلاع: مؤيدو ترامب يؤيدون انشقاق "الولايات الحمراء"

استطلاع: مؤيدو ترامب يؤيدون انشقاق "الولايات الحمراء"
رام الله - دنيا الوطن
أفاد استطلاع للرأي أجراه (مركز السياسة في جامعة فرجينيا) بأنّ أغلبية مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب تدعم انشقاق "الولايات الحمر" عن الاتحاد الفيدرالي. 

ووفق ما نقلت قناة (الميادين) فقد أفاد الاستطلاع بأنّ 52% من مؤيدي ترامب يدعمون انشقاق "الولايات الحمر" (الولايات المؤيدة للجمهوريين) عن الاتحاد الفيدرالي، وإنشاء دولة منفصلة.

كما أظهر أنّ الجمهوريين والديمقراطيين لا يثق بعضهم ببعض، حيث يعتبر 80% من مستطلعي كل حزب أنّ الطرف المقابل يمثّل "خطراً واضحاً في الحاضر على الديمقراطية الأميركية".

إلى ذلك، عبّر 80% من المستطلعين عن خوفهم من أن يمرّوا أو يمرّ قريب منهم بتجربة "خسارة شخصية أو معاناة نتيجة آثار سياسات الحزب المقابل".    

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