مصر تعتزم إطلاق جواز صحي لغير متلقي لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، على إصدارها جواز صحي للكشف عن المتهربين من تلقي لقاح (كوفيد-19) بداية من الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.وقالت الوزارة : "إن الجواز الصحي هو بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يستخدم في المطارات، لمعرفة موقف الشخص من التطعيم بلقاح (كورونا)" مشيرةً إلى أن الجواز الصحي سيكون ثلاثة ألوان يحدد منهم موقف المواطن من حصوله على لقاح (كورونا)، وفق (روسيا اليوم).وتابعت " أن الألوان تتمثل في اللون الأحمر ويفيد بأن الشخص لم يتلقى أي جرعة من جرعات لقاح (كورونا)، واللون الأصفر يشير إلى حصول المواطن على الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19)، أما بالنسبة للون الأخضر يشير إلى تلقي المواطن الجرعتين الخاصين بلقاح (كورونا)".وأكدت الوزارة، أنه يتم الاعتماد فقط على الجواز الصحي الإلكتروني، ولكن هناك طريقة أخرى وهي الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاح (كورونا)، متابعة أنه لا يمكن تزويرها أو غشها نظرا لوجود (السريال نمبر)، كما أنها تحمل (QR) كود به موعد التطعيم واسم اللقاح للتأكد أن الورقة أصلية.وفي نفس السياق، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة تلقي لقاح (كورونا) للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وذلك وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس التاجي.