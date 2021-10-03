فروانة يوجه رسالة إلى محامي أسرى نفق سجن (جلبوع)



وقال فروانة في الرسالة: " قلت لأحد المحامين، واقول لجميع المحامين الذين سيلتقون بالاسرى الستة ابطال "معجزة" جلبوع: في كل زيارة يسمح لكم بلقائهم، ابلغوهم بانهم اصبحوا ايقونات نضالية ورموزا للحرية وان اسمائهم حفرت في سجلات التاريخ، وان شعبهم يفتخر بهم ويتابع اخبارهم وان عزلهم لن يؤدي سوى الى مزيد من الارتباط بقضيتهم والاعتزاز ببطولاتهم والتمسك بانتصارهم.



وكانت إدارة السجون قد قامت بتفريقهم وتوزيعم على خمسة سجون، ومنعتهم من الاحتكاك او التواصل مع الاسرى الآخرين. وعزلتهم عن العالم الخارجي، ووضعت كل واحد منهم في زنزانة انفرادية، ضيقة ومعتمة، وظروف قاسية تفتقر لمقومات الحياة الاساسية، ووضعت كاميرات مراقبة دائمة في انحاء الزنزانة وحتى في الحمام في انتهاك صارخ للخصوصية.



وأضاف: "إن سلطات الاحتلال تسعى الى مواصلة التضييق عليهم و الانتقام منهم والاستمرار في الحاق الاذى والضرر بهم وبصحتهم ونفسياتهم، وقد يتعرضوا لما لا نعلم به ولا نسمع عنه من قبل. فدولة الاحتلال لن تنسى ما فعله هؤلاء، وما ألحقوا بها من هزيمة، ولايمكن لها ان تنسى، لذا فمن المتوقع انها ستستمر في عزلهم و اجراءاتها السافرة بحقهم، ومن واجبنا اليوم الوقوف بجانبهم ومساندتهم والالتفاف حولهم وحول قضيتهم.



وتابع: "بصراحة صرت اخاف عليهم. انني لا اخاف عليهم من الانكسار، فمن صنع بأظافره "معجزة" جلبوع وحقق الانتصار، لايمكن ان ينكسر. وانما اخاف عليهم من الاذى و الضرر الذي قد يلحق بهم جراء الانتقام الاسرائيلي وما يتعرضون له من اجراءات قمعية متصاعدة".





رام الله - دنيا الوطنوجه عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، رسالة إلى محامي أسرى نفق سجن (جلبوع).