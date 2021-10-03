الجبهة الديمقراطية تدين مشاركة الإحتلال الإسرائيلي في معرض دبي

رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، السماح لدولة الإحتلال الإسرائيلية المشاركة بمعرض (إكسبو) المقام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، رغم جميع المناشدات والطالبات بعدم إستقبال دولة الإحتلال الإسرائيلية لما يشكل ذلك طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وتشريعا للجرائم التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني و أرضه في كل يوم.وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية، أن هناك العديد من الدعوات لمقاطعة هذا المعرض، بسبب مشاركة دولة الإحتلال الإسرائيلية، التي تريد من خلاله تلميع وجهها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، وبهدف الإعلان عن نجاح إتفاقية التطبيع (أبراهام) ، التي رفضتها الشعوب العربية الحرة، ومازالت تندد بالتطبيع بجميع أشكاله مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.وأكدت الدائرة، على مطالب جميع حركات المقاطعة العالمية التي دعت إلى مقاطعة معرض/إكسبو وذلك عبر توجيه دعوات للمشاركين لاسيما إلى الفنانين والمثقفين والأكاديميين، تحثهم على مقاطعة هذا المعرض، حيث تضمنت هذه الدعوات نماذج عن سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.ودعت جميع المشاركين إلى مقاطعة هذا المعرض، والمساهمة في نشر جرائم دولة الإحتلال الإسرائيلية المتمثلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفضح إنتهاكها للقوانين الدولية لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضربها بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة.