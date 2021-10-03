فلسطين: 12 وفاة و872 إصابة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 19، سلفيت 20، طوباس 13، طولكرم 34، أريحا والأغوار 23، بيت لحم 30، جنين 45، نابلس 53، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 9، الخليل 46، قطاع غزة 511".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 61، سلفيت 34، طوباس 3، طولكرم 65، أريحا والأغوار 22، بيت لحم 13، جنين 51، نابلس 203، رام الله والبيرة 95، ضواحي القدس 31، الخليل 25، قطاع غزة 777".وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في نابلس، حالتان في جنين، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية.ولفتت الكيلة، إلى وجود 68 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم. وفي الضفة الغربية كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى 991,071 مواطناً، بينهم 619,561 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ومنهم 2,083 تلقوا الجرعة الثالثة. وفي قطاع غزة بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 425,177 مواطناً، بينهم 157,126 تلقوا الجرعتين من التطعيم.