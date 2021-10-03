كتلة نضال العمال تؤكد مواصلة النضال النقابي لانتزاع الحقوق العمالية



وحضر الاجتماع محمد علوش عضو المكتب السياسي للجبهة وسكرتير دائرة العمال المركزية ، وسحر عبده عضو اللجنة المركزية وسكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في شمال الضفة الغربية ، وعماد اشتيوي عضو اللجنة المركزية للجبهة وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبمشاركة سكرتاريا الكتلة وممثليها في النقابات المختلفة في محافظات نابلس وطولكرم وجنين وطوباس وقلقيلية .



وتناول الاجتماع الأوضاع النقابية والعمالية والجهود المبذولة من أجل تحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس مهنية وديمقراطية للنهوض بواقع العمل النقابي الفلسطيني.



واستعرض المكتب التنفيذي أوضاع الفروع وناقش خطط العمل المقدمة من قبل الفروع ، وأقر عدداً من القرارات والتوصيات التي تستهدف تعزيز دور ومكانة كتلة نضال العمال كإطار عمالي ونقابي وطني ديمقراطي ، وبما يخدم وحدة الحركة النقابية ومصالح عمال وعاملات فلسطين.



وأكد محمد علوش خلال الاجتماع على أهمية إنهاء حالة الشرذمة والانقسام في الحركة العمالية ، وتغليب مصالح العمال وتعزيز وحدتهم وبما يخدم أهدافهم وتطلعاتهم ، داعياً لأهمية تعزيز الثقافة العمالية ومراقبة شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وخصوصاً مع ازدياد إعداد إصابات العمل ، وضرورة تحمل الجهات الرسمية والنقابات والاتحادات العمالية مسؤولياتها في متابعة القضايا العمالية والوقوف إلى جانب العمال.



وطالب علوش بضرورة استنهاض قوة الحركة النقابية الفلسطينية وتوحيد جهودها من اجل انتزاع الحقوق العمالية وتطوير قانون العمل الفلسطيني بما ينسجم والمستجدات والتطورات التي يشهدها سوق العمل في فلسطين ، وتطبيق القوانين والتشريعات العمالية وبخاصة قانون الحد الأدنى للأجور المعدل الذي سيباشر العمل فيه مطلع العام القادم والتشديد في الرقابة على آليات تطبيق هذا القانون الى جانب القوانين الأخرى التي من شأنها توفير ظروف العمل اللائق والحثوث العادلة لعمالنا .



وكرم المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال ، النقابية سحر عبدو رئيسة دائرة المرأة في النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات ، بمناسبة انتخابها عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصناعات ، وجاء ذلك في بداية الاجتماع الثنائي بين المكتبين التنفيذيين لكتلة نضال العمال وكتلة نضال المرأة ، بحضور قيادة الجبهة في الساحة برئاسة عضو المكتب السياسي حكم طالب ، وسكرتيرة دائرة المرأة المركزية عضو المكتب السياسي منى النمورة ، وبحضور أمين سر الساحة عضو اللجنة المركزية بسام مسلماني ، وسكرتير المكتب التنفيذي للمرأة عضو اللجنة المركزية للجبهة ليزا منصور .



رام الله - دنيا الوطنعقد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في ساحة شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة نابلس.