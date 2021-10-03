شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن 47 مستوطنًا وطلاب معاهد دينية متطرفة اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية
استفزازية.

ولم يكتف المستوطنون باقتحام باحات المسجد الأقصى، فقد قام مستوطنون بتأدية طقوس تلمودية عند باب حطة بالقدس المحتلة.

وسبق أن اقتحمت جماعات استيطانية باحات المسجد الأقصى، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بحجة موسم الأعياد اليهودية.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام
المستوطنين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويتبين من الإحصائيات أن المناطق التي وقعت فيها معظم الجرائم القومية في العامين الماضيين كانت مدن الخليل ورام الله ونابلس، حيث سجل في الخليل 200 جريمة قومية ضد فلسطينيين في 2020، مقارنة بـ 104 في 2019، وفي نابلس سجلت 141 مقارنة بـ 90 في نفس الفترات.

وتعتبر مستوطنة (يتسهار) من أكثر المستوطنات التي سجل منها أعلى عدد من الجرائم القومية ضد الفلسطينيين، بواقع (84) جريمة.

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